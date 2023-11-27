İç çamaşırında kokainle yakalandı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isterken, ihbar üzerine Metehan Kara Sınır Kapısı’nda durdurulan ve üzerine yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Kıbrıslı Rum Lefteris Theocharous bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Sakallı, 23 Kasım 2023 tarihinde zanlının KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceği bilgisini alıp, Metehan Kara Sınır Kapısı’nda pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, saat 18.02’de NPA 042 plakalı araç ile KKTC'ye giriş yapan zanlı Lefteris Theocharous’un görevli polis ekibince alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf streç naylon içerisinde 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Sakallı, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün GKRY Bölgesi'nde ismini bilmediği bir şahıstan 300 Euro para karşılığında alıp, eğlence amacıyla, şahsi kullanımı için KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu naylonun parmak izi incelemesine gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, ayrıca yapılan araştırmada zanlının birçok kez Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini tespit ettiklerini, geçmişte ülkeye uyuşturucu ithal ettiğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)