İç Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece oldu

ads ads ads ads
26/03/2022

ads
ads
ads
İç Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Biler Demircioğlu, Divan Sekreterliğini Pembe Komut ve İsmet Birman’ın yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına Çağdaş Özgece seçildi. 

İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliklerine de Engin Bay, Özlem Yağver, Özlem Özbilir ve Sabri Tonyalı getirildi.  

Denetleme Kurulu üyeleri de Pembe Komut ve İsmet Birman’dan oluştu. 

26/03/2022 20:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.