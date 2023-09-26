Icardi attı Galatasaray kazandı

Süper Lig'de 3. haftanın ertleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Icardi'nin attığı gol ile mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Mücadelenin 37. dakikasında kazanılan penaltı atışını Kerem ve Icardi paslaşarak kullandı ancak top auta gitti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Son 19 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, ligdeki son 5 maçta 7 gol attı

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.