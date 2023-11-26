Icardi ay-yıldızlı bilekliğini çıkarmıyor: Ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi.

Sarı kırmızılıların gollerini 37'de Icardi, 45 ve 59'da Mertens ve 70'te Wilfried Zaha kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 34 yaptı.

Son 3 Süper Lig maçında gol atamayan Mauro Icardi bu maç 1 gol, 2 asistle oynadı.

Ay-yıldızı bilekliği dikkat çekiyor

Mauro Icardi hafta içi paylaştığı fotoğraflarda ay-yıldızlı bilekliği ile dikkat çekti. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçından sonra da bilekliklerini taktı.

Icardi bileklikleri hakkında, "Ay Yıldızlı bilekliğimde fotoğraf çıkmıştı. Taraftarımız biliyor zaten. Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.