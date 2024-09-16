Icardi geri dönüyor ama sahaya çıkamayacak: Kritik istek

Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçen Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre tedavisine Arjantin'de devam edilen Mauro Icardi'nin bu hafta Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Ancak Arjantinli yıldızın sahaya çıkması biraz daha zaman alacak.

Icardi'nin yeniden Galatasaray formasını giymesinin 2 haftayı bulması bekleniyor.

Öte yandan Icardi'nin de yüzde yüz hazır olmadan sahaya çıkmak istemediği belirtildi.