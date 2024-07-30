Icardi, Hagi'nin rekorunu altüst edebilir: Tarihe geçmeye hazırlanıyor
Galatasaray'da Mauro Icardi tarihi bir sezona hazırlanıyor. Arjantinli yıldız, 2024-2025 sezonunda ulaşacağı gol sayısıyla yeni bir rekoru kırabilir.
30/07/2024
Galatasaray'ın 2 sezondur yakaladığı şampiyonluklarda büyük payı bulanan Mauro Icardi yeni sezonda rekora hazırlanıyor.
Mauro Icardi, yeni sezonda atacağı 18 golle Galatasaray tarihine adını harflerle yazdıracak.
Arjantinli yıldız, 55 gol ile 72 gollü Hagi ile 61 gollü Baros'un hemen arkasında 3. sırada yer alıyor.
Arjantinli yıldız, 2024-2025 sezonunda 18 gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü futbolcusu olacak.
Mauro Icardi, Galatasaray'da 73 maçta 55 gole ulaştı.
Hagi ise 192 maçta 72, Baros 116 maçta 61 gole imzasını atmıştı.30/07/2024 10:39