Icardi: O golü asla unutmayacağım

Galatasaraylı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi Magazin programına konuk oldu. Arjantinli yıldız, Molde deplasmanda attığı golün kendisi için önemine değindi.

"Molde'ye attığım golü asla unutmayacağım"

Kariyerinin 200'üncü golü olduğu için asla unutmayacağını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Tekrar izlediğinizde, olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray'daki günlerini de değerlendirdi.

Türkiye'de kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulduğunu belirten yıldız futbolcu, ilk andan itibaren çok iyi hissettiği bir kulübe geldiğini söyledi.

"Galatasaray'ın efsanesi olmak istiyorum"

30 yaşındaki futbolcu, "Arjantin'de futbolla yatıp kalkarız ve Galatasaray'da da dikkatimi çeken en önemli şey tutku oldu" dedi.

Icardi, röportajda Galatasaray taraftarına da ayrı bir yer ayırdı. Taraftarlarla çok iyi bir bağ kurduğunu söyleyen Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün efsanesi olmak istediğini de açıkladı.