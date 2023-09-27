Icardi ve Kerem'den ilginç penaltı

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor - Galatasaray maçında tarihe geçecek anlar yaşandı. Mücadelenin 37. dakikadasında Galatasaray'da penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı. Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.

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