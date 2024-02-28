Icardi'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe kupadan elenirken, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ezeli rakibine göndermede bulundu.



ICARDI'DEN MANİDAR PAYLAŞIM



Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'ne elendiği karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN 10 YILDIR BEKLİYORSUNUZ"



Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'yi hedef alan Mauro Icardi, yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini kullanarak son şampiyonluğun görselini paylaşmıştı. Arjantinli yıldız bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsü üzerinden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldığı bir paylaşımın ardından yapmıştı.