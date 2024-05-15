Icardi'den Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlara imzalı krampon hediye edecek.

Galatasaray Spor Kulübünün resmi Fan Token Partneri Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre Icardi, Socios.com uygulaması üzerinden sadece Türkiye'deki değil dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlara, 2023-2024 futbol sezonunun hatırası olarak imzalı krampon armağan edecek.

Socios.com uygulamasını indirerek Galatasaray'ın kararlarında söz sahibi olmak isteyen taraftarlar, dünyanın her yerinden takımlarına destek veriyor. Uygulama içerisinde Türkiye dışında 100'e yakın ülkeden binlerce Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili oylamalar ve anketlerde en aktif olan taraftar grubu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın bir diğer futbolcusu Dries Mertens'in forma numarasını da taraftar belirlemişti. Socios.com uygulaması üzerinden yapılan ve Dries Mertens'in giyeceği forma numarası için sunulan ankete, 24 saat içinde Türkiye dışında 76 ülkeden binlerce Galatasaray taraftarı katılmıştı.

Uygulama içerisinde yer alan Galatasaray maç biletlerine, takımın lisanslı ürünlerine sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden taraftarlar ilgi gösteriyor. Icardi imzalı formalar ve futbolcunun gol sevincinin yer aldığı özel tasarım GS Store atkıları, İspanya'dan İtalya'ya, Portekiz'den Arjantin'e kadar dünyanın birçok bölgesinden farklı takımların taraftarlarının ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.