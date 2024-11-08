Icardi'den Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı!

Galatasaray, Tottenham mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Arjantinli golcü sezonu kapattı.

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08/11/2024

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Icardi'den Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."

08/11/2024 12:19
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TAGS: haber, kıbrıs
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