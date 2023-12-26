Derbi maçta yüzüne darbe alan ve göz altında morluk oluşan Mauro Icardi’nin çok sinirlendiği öğrenildi. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; paylaşım yapmaya hazırlanan ve kulüp yetkilileri tarafından ceza alabileceği düşünülerek engellenen Arjantinli oyuncunun, kendi telefonuyla çektiği fotoğrafın daha sonra resmi siteden yayınlandığı belirtildi. Çekilen fotoğrafın selfie olması nedeniyle sol alttaki morluğun sağ alt gibi göründüğü ifade edildi.

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Daha sonra çekilen fotoğraflarda futbolcunun sol alt gözünde morluğun oluştuğu ve bunun da ilk yarıda Djiku’nun darbesi ile meydana geldiği bildirildi. İddia edildiği gibi, ikinci yarıda direğe çarptığı pozisyon sonrası olmadığı vurgulandı.

Galatasaraylı yetkililerin de maçın devre arasında yayıncı kuruluşu aradığı ortaya çıktı. Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesine tepki gösteren sarı-kırmızılıların, yayıncı kuruluşa tepki gösterdiği öğrenildi. Galatasaray Kulübü’nün konuyu beIN Sports’un Fransa’daki merkezine şikayet edeceği öğrenildi.

Diğer taraftan sarı-kırmızılıların, maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun’u da TFF’ye şikayet edeceği belirtildi.