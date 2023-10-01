Icardi'nin serisi bitti

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi MKE Ankaragücü müsabakasında sona erdi.

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01/10/2023

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Icardi'nin serisi bitti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Zaha'nın sarı-kırmızlı formayla ilk golünü attığı mücadelede Mauro Icardi, gol sevinci yaşayamadı.

Böylece Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

01/10/2023 12:39
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TAGS: Mauro Icardi, gol, gs,
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