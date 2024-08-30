Icardi'nin Zafer Bayramı kutlaması sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi yapay zekayla oluşturulmuş at üzerindeki pozuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
30/08/2024
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Instagram hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Icardi, yapay zeka ile at üzerinde oluşturulmuş bir karesini ve Atatürk'ün fotoğraflarını peş peşe koyarak şu notla paylaştı:
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. 'Zafer' işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"
Futbolcunun bu gönderisi büyük ilgi gördü, 700 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.
30/08/2024 18:56