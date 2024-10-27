İcat ettiği biyomedikal makine 4 kıtada 40 ülkede kullanılan İmralı, gençlere seslendi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk kanser araştırmacısı ve mucit Ahmet İmralı, biyomedikal makineleriyle aldığı patentlerle adından söz ettiriyor.

İmralı’nın geliştirdiği tıbbi atıkları geri dönüştüren iWash cihazı, dünya genelinde birçok laboratuvarda kullanılıyor.

1983 yılında Lefkoşa’da doğan İmralı, ilkokul, ortaokul ve liseyi Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenim için yurt dışına gittiğini belirtti.

TAK’a konuşan İmralı, çocukluğundan beri dünyaya açılma arzusunda olduğunu ifade ederek, küçük ve ambargolar altında bir ülkede yaşamanın kendisini kısıtlanmış hissettirdiğini söyledi.

İmralı, İngiltere’de Westminister Üniversitesi’nde moleküler biyoloji ve genetik alanında lisans eğitimi aldığını, yüksek lisansını ise Queen Mary University of London’da moleküler patoloji ve genomik üzerine tamamladığını anlattı. Doktorasını kanser araştırmaları ve yeni kanser tedavi teknikleri üzerine yaptığını ifade eden İmralı, bu alanda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

İngiltere’de kanser araştırmaları yapan bir bilim insanı olmanın yanı sıra biyomedikal makineler alanında patent sahibi olan ilk Kıbrıslı Türk olduğunu vurgulayan İmralı, Amerika, İngiltere ve Avrupa’da da patentlere sahip olduğunu belirtti.

İmralı laboratuvarlarda çalışırken ihtiyaç duyulan fakat büyük şirketler tarafından henüz üretilmemiş makineler olduğunu fark ettiğini ve kendi atölyesinde bu makineleri geliştirdiğini söyledi.

-İlk prototipler evdeki mutfak tezgahında üretildi

İlk makine prototiplerini, evdeki mutfak tezgahında, kendi elleriyle ürettiğini anlatan Ahmet İmralı, makineleri hem kendi laboratuvarında denediğini hem de diğer bilim insanlarına test ettirdiğini, olumlu geri dönüşler aldıktan sonra üretime geçtiğini belirtti.

Patent sahibi olduğu “iWash” cihazından bahseden İmralı, bu cihazın laboratuvarlarda sıkça kullanılan tek kullanımlık plastik parçaların geri dönüşümünü sağladığını anlattı. Çevre kirliliğinin azaltılması adına önemi olan bu makinenin Avrupa’da büyük ilgi gördüğünü kaydeden İmralı, laboratuvarlarda kullanılan plastik malzemelerin geri dönüştürülebilmesi sayesinde hem maliyetlerin düştüğünü hem de tıbbi atık miktarının yüzde 95 oranında azaldığını kaydetti.

Bu makinesi ile 2018 yılında Birmingham’da düzenlenen Lab Innovations Fuarı’nda biyomedikal bilim alanında en iyi icat ödülünü kazandığını belirten İmralı, 200 yıllık gibi büyük şirketleri geçerek elde ettiği bu başarının Kıbrıslı bir Türk olarak kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

-4 kıtada 40’ı aşkın laboratuvarda kullanılıyor

iWash cihazının dünya genelinde birçok laboratuvarda kullanıldığını ifade eden İmralı, şu anda dört kıtada kırkı aşkın laboratuvarın bu cihazı kullandığını belirtti. Makinenin dünyada büyük ilgi gördüğünü belirten İmralı, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretmenin kendisi için öncelikli olduğunu dile getirdi.

İmralı, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve biyomedikal alanında daha fazla yenilikçi cihaz geliştirmeyi hedeflediğini de söyledi.

-“Bilimle ilgilenen gençler mikrobiyoloji ve genetik alanında eğitim alsın”

Şu anda kanser tedavisi üzerine yoğunlaştığını ifade eden İmralı, geliştirdiği makinelerin bilim insanlarının daha hızlı ve etkili sonuçlar elde etmesine yardımcı olacağını kaydetti. Teknoloji ve bilimin bir araya gelmesiyle tıbbi araştırmaların ilerleyeceğine inandığını vurgulayan İmralı, bilimle ilgilenen gençlere de mikrobiyoloji ve genetik alanında eğitim almaları tavsiyesinde bulundu.

Ahmet İmralı, biyomedikal cihazlarının daha da geliştirmek ve kanser tedavilerinde yenilikçi yöntemler bulmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

(DOĞ/GÜL) Fotoğraflı

Haber: Doğuş Özokutan- Fotoğraf: Timuçin Yıldırım