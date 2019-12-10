Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı, 34 yaşında hayatını kaybetti

Kendisinin de muzdarip olduğu Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına tedavi bulmak için para toplama amacıyla başlatılan Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı ve yaratıcısı Peter Frates 34 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Lisenin gözde sporcusu ve daha sonra Boston Koleji beyzbol takımının kaptanlığını yapan, ölümcül ALS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak için 5 yıl önce başlatılan ve dünya çapında viral olan Ice Bucket Challenge’in (Bir Kova Buz kampanyası) ilham kaynağı Peter Frates hayatını kaybetti.

​Frates ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Peter Frates. Julie'nin kocası, Lucy'nin babası, John ve Nancy'nin oğlu, Andrew ve Jennifer'ın erkek kardeşi Pete, ALS hastalığıyla ile olan kahramanca savaşının ardından, 34 yaşında, sevgi dolu ailesi yanındayken huzur içinde göçtü" ifadelerine yer verildi. ‘Diğer hastalara umut vermek için bir fırsat olarak gördü’

Açıklamanın devamında, "Pete hiçbir zaman hastalığından şikayet etmedi. Onun yerine, hastalığını diğer hastalara ve ailelerine umut vermek için bir fırsat olarak gördü. Hayatı boyunca, ilacı ve ya tedavisi olmayan hastalığın yörüngesini değiştirmede kararlıydı" denildi.

Frates, 2012 yılında Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS'e yakalandı. ALS, vücudun kaslarını zayıflatan ve fiziksel işlevi bozan hastalığın tedavisi yok.

Hastalığı, 2014'te Pat Quinn ile birlikte Ice Bucket Challenge’in başlama nedeni ve ilham kaynağı oldu.

Bir kova buzlu suyun baştan aşağı döküldüğü Ice Bucket Challenge'e dünyanın her yerinden yaklaşık olarak 17 milyon kişi katıldı. Videoların yaygınlaşmasıyla hastalıkla ilgili farkındalığın artırmasıyla birlikte bir tedavinin bulunması için de 220 milyon dolar sağlandı.

10/12/2019 11:44