İçerik Ajansları Dijitalin Ritmini Arttırıyor!

İçeriğin gitgide öneminin arttığı Dijital Dünya’da Fevreka ile siz de rakiplerinizden daima bir adım önde olun! İçerik ajanslarının dijitalin ritmini arttırmasıyla ilgili haberin işte detayları!

Gelişen teknolojiyle birlikte artık reklam mecralarına da yenileri ekleniyor. Google, Youtube ve Instagram gibi yeni reklam alanlarına ek olarak diğer dijital platformlarda da “var olmak” markalar için çok önemli. Minimum bütçe ile maksimum kazancın sağlanabildiği dijital reklamcılıkta yapacağınız her şey size eksi olarak da geri dönebilir. Bu nedenle, profesyonel dijital içerik ajansı ile çalışmak hem bütçeniz hem de markanız için çok önemli! İçerik ajansı ne yapar, sosyal medya ajansının görevleri nelerdir, dijital içerik ajansı markanıza ne kadar gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bu haberde içerik ajansı hizmeti veren SEO ajansları hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz.

İçerik Ajansı Ne Yapar?

Son yıllarda sıkça duymaya başladığınız “içerik” kavramı, Google ve diğer dijital platformlar ile hayatımıza girdi. Makale, kompozisyon anlamına da gelen ”içerik” kavramı, bugünkü ansiklopedik bilgilerin olduğu akademik yazıların yanı sıra haber metinlerine de verilen bir isim.

İçerik ajansı ise adından da anlaşılacağı üzere, markanızın içeriklerini planlayan, yazan ve yöneten bir ajanstır. Bu ajansta; SEO Uzmanı, Sosyal medya uzmanı, içerik yazarları, editörler ve grafikerler bulunur. Böylece, hedeflediğiniz dijital reklam stratejileriniz için büyük bir kadro sizin tüm işleriniz için “sinerji” ile çalışır.

Sosyal Medya Ajansı Ne Yapar? Görevleri Nelerdir?

Geleneksel reklam mecralarından uzaklaşan tüketicileri ve potansiyel müşterileri yakalamak için sosyal medya kullanımını başarıyla yapıyor olmanız gerekiyor. Mobil kullanımının %200 oranında arttığı Türkiye’de reklam faaliyetlerinizin başarılı olmasını istiyorsanız kuşkusuz iyi bir sosyal medya ajansı ile çalışıyor olmanız gerekiyor. Facebook’tan Youtube’a kadar birçok sosyal platformda sizin adınıza içerikler yayınlayan sosyal medya ajansı, yaptığınız kampanyaları paylaşır ve geri dönüşümleri size raporlar. Yani, reklam stratejilerinizin bir parçası olan sosyal medya kanallarından sorumlu olan kişiler, sosyal medya ajansı ekibinde bulunur.

Dijital İçerik Ajansının İçerik Ajansından Farkı Ne?

Dijital içerik ajansının, içerik ajanslarından pek bir farkı yok. Ancak, dijital içerik ajanslarında SEO, Web Tasarım gibi geniş hizmetler veriliyor. Yani, sadece içerik üretmeyen, içerik üreteceğiniz siteyi planlayan ve tasarlayan, sitenin SEO faaliyetlerini yürüten ve Google Adwords gibi reklam kampanyalarını planlayan ajansa dijital içerik ajansı deniyor. İhtiyacınız olan sadece “içerik” ise içerik ajansları işinizi görürken, baştan sonra profesyonel bir hizmet almayı planlıyorsanız dijital içerik ajansları sizin için ideal olacaktır. İçerik ajansları seo ajansı gibi böylece hizmet verebilir.

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Türkiye’nin köklü SEO ve dijital içerik ajanslarından olan Fevreka, markanızı sektörünüzde başarılı bir şekilde yönetir ve değer kazandırır. Web sitesi tasarımından içerik yönetimine kadar birçok konuda firmalara destek sağlayan Fevreka ile siz de rakiplerinizden daha önde olmak isterseniz sizi Fevreka’ya bekliyoruz!