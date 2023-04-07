İçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi! Yardım etmek isterken mağdur olduk

Bayburt’ta asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan vatandaş, içi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi. Yardım etmek isterken mağdur olan aile deprem bölgesinden gelecek umutlu haberi bekliyor.

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07/04/2023

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İçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi! Yardım etmek isterken mağdur olduk

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası her ilde olduğu gibi Bayburt'ta da başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen Mecnun Şener isimli vatandaş, evinde bulunan iki battaniyenin birini depremzedelerle paylaşmak üzere deprem bölgesine göndermek istedi. Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasını duyan Şener, içinde altınlarının bulunduğu battaniyeyi kontrol etmeden, toplama alanına getirerek görevlilere teslim etti. Eşinin kolyesini, küpelerini, yüzüklerini ve çocuklarının altın bilekliklerini battaniye içine koyan Şener, 2 ay sonra altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşadı. Altınlarını koyduğu yerde bulamayan Şener, kız kardeşini eve çağırıp, evin altını üstüne getirerek, her yerde altınlarını aradı.

Birikimini, çocuklarının rızkını yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiğini anlayan Şener ise gerekli yerlere başvuruda bulunarak, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

07/04/2023 11:42
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TAGS: altın, battaniye, deprem,
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