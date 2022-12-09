Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan ötegezegen Janssen, "cehennem gezegeni" olarak anılıyor. Dünya'dan sekiz kat daha büyük ve iki kat daha geniş olan gezegenin yüzey sıcaklığı 2 bin derece... Bununla birlikte araştırmacılar, cehennem gezegeninin içinin elmaslarla olduğunu düşünüyor. Bilim insanları bu sıradışı gezegeninin yörüngesine dair yeni bir keşif yaptı.

Resmi olarak Janssen olarak adlandırılan, ancak aynı zamanda "55 Cancri e" veya "55 Cnc e" olarak da adlandırılan cehennem gezegeni o kadar sıcak ki yüzeyinde lav okyanuslarına sahip.

YÜZEY SICAKLIKLARI 2 BİN DERECEYE ÇIKIYOR

2 bin dereceye ulaşan sıcaklıklara sahip olan öte gezegen, ayrıca ev sahibi yıldızı Copernicus'un yörüngesinde o kadar yakından dönüyor ki, cehennem gezegenindeki bir yıl , Dünya'da yaklaşık 17,5 saat sürüyor.

Araştırmacılar, Janssen’in Copernicus’a yakın olmasının öte gezegendeki yüksek sıcaklıkların temel nedeni olduğunu söyledi.

Diğer taraftan, gökbilimciler, Janssen’in Copernicus’a her zaman bu kadar yakın olup olmadığını merak ederek bir çalışma gerçekleştirdi.

YÖRÜNGESİ HAKKINDA ÇALIŞMA

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, gezegenin yörüngesinin kesin doğasını belirlemek için EXPRES veya EXtreme PREcision Spektrometre olarak bilinen yeni bir araç kullandı. Araştırmacılar yeni buLguların, gezegen oluşumu ve bu gök cisimlerinin nasıl bir yörünge geliştirdiği hakkında yeni bilgiler sağladığını söyledi.

EXtreme PREcision Spektrometre Yale Üniversitesi'nde astronom Debra Fischer liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi ve Arizona’daki Lowell Gözlemevi'ndeki Lowell Keşif Teleskopu üzerine kuruldu.

Araştırmacılar, Janssen'in yıldızın ekvatoru boyunca yörüngede döndüğünü belirledi. Ancak cehennem gezegeni, Copernicus'un yörüngesindeki tek gezegen değil. Farklı yörünge yollarındaki diğer dört gezegen, yıldız sistemini dolduruyor.

Gökbilimciler, Janssen'in garip yörüngesinin, öte gezegenin Copernicus’a yaklaşmadan önce başlangıçta daha soğuk ve daha uzak bir yörüngede başladığını gösterdiğine inanıyor. Ardından, yıldızın ekvatorundan gelen yer çekimİ Janssen'in yörüngesini değiştirdi.

Fischer, "Gökbilimciler, bu gezegenin çok daha uzakta oluştuğunu ve ardından mevcut yörüngesine döndüğünü keşfetti. Bu yolculuk gezegeni yıldızın ekvator düzleminden dışarı atabilirdi, ancak bu sonuçlar cehennem gezegeninin yörüngeye sıkı sıkı tutunduğunu gösteriyor” diye konuştu.

ELMASLARLA DOLU

Öte yandan, bilim insanları, aşırı koşullara uzun süredir dayanan cehennem gezegeninin erimiş lavlardan oluşan bir yüzey okyanusunun altında elmaslarla dolu bir iç katmana sahip olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, Janssen’in yıldızına aşırı derecede yakın yörüngede bulunan ilk bilinen kayalık gezegenlerden biri olarak aslında önemli bir ötegezegen olduğunu vurguladı.

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09/12/2022 19:41