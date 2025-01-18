İçim Çağıner Kavuklu: “Çocuklar mutlu, bizler umutlu”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı'nın en büyük projesi olan "Sevgi Evleri" projesi, görkemli bir törenle açıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, açılışta yaptığı konuşmada projenin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Devlet koruması altındaki çocuklarımıza, mutlu, huzurlu, şefkatle büyüyebilecekleri bir ortam sunmayı hedeflediklerini" vurgulayan Kavuklu, "Sevgi Evleri"nin bu amaçla inşa edildiğini ve çocukların kendilerini geliştirebilecekleri bir yuva sağladığını dile getirdi. Projede emeği geçenleri övgüyle anan Kavuklu, başta kurucular olmak üzere mimarlar, mühendisler, iç mimarlar ve destekçilere teşekkürlerini sundu.

Açılışta duygusal anlar yaşandığını belirten Kavuklu, "Annemin ve babamın ruhu şad olsun" diyerek projeye olan manevi bağını da ifade etti. Vakfın bu projeye verdiği önem ve çocukların geleceğine yönelik kararlılık vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

"Çocuklar mutlu, bizler umutlu" diyerek sonlandırdığı konuşmasıyla, "Sevgi Evleri" projesinin açılışı, katılımcılar arasında olumlu yankı uyandırdı ve gelecekteki çalışmalarına büyük bir motivasyon sağladı.