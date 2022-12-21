İçinde marihuana bulunan öğütücü ile karakola gitti, tutuklandı

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21/12/2022

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İçinde marihuana bulunan öğütücü ile karakola gitti, tutuklandı

Daimi olarak Paralimni’de ikamet eden 19 yaşındaki Bulgar vatandaşı, hakkında devam eden ev açma ve sirkat davası ile ilgili imza atmak üzere gittiği karakola, içerisinde marihuana bulunan öğütücü ile gidince suçüstü yakalandı.

Politis ve diğer gazetelere göre karakola, uyuşturucu etkisi altında giden 19 yaşındaki Bulgar, şüpheli hareketleri yüzünden arandı ve cebinden, içerisinde az miktarda marihuana bulunan plastik öğütücü çıktı. Bunun üzerine Bulgar’ı aracıyla karakola götürerek park yerinde beklemekte olan 30 yaşındaki kişi de arandı ve tasarrufunda az miktarda kokain ve marihuana bulundu. Suçüstü tutuklanan ve uyuşturucu kullanıcısı olduklarını söyleyen şahıslar Narkotik Şube’ye teslim edildi.

21/12/2022 11:16
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TAGS: güney kıbrıs, uyuşturucu, haber, kıbrıs
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