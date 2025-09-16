Cevdet Yılmaz: KKTC’nin kalkınmasına desteğimiz sürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da temaslarda bulunacak olan 168 KKTC’li Muhtar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Cevdet Yılmaz'ıı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda Türkiye’nin desteğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar birçok alanda iki ülke hükümetlerinin ortak projeler yürüttüğünü belirten Yılmaz, bu çalışmaların ortak geleceğin en somut göstergeleri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna da güçlü bir şekilde destek verdiklerini dile getirdi. Yılmaz, “Bu vesileyle Kıbrıs Türkü’nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kıymetli muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü’nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

