''İçişleri Bakanı Baybars Atatürk Meslek Lisesi Yılsonu Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi''

Atatürk Meslek Lisesi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Yılsonu Sergisi’nin açılışını bu yıl İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yaptı. İçişleri Bakanı Baybars’ın sergide ortaya konan eserlere ilgisi ve hayranlığı gözlerden kaçmadı. Öğretmenlerden ve eser sahiplerinden bilgiler alan Bakan Baybars, Yılsonu Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmasının ardından kendisini fotoğraflayan öğrencinin sunduğu portre fotoğraf sonrası duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Baybars, Atatürk Meslek Lisesinin yılsonu sergisinin açılışında şöyle konuştu: “1956 Yılında önce akşam sanat okulu olarak açılan okulumuzun bugün ülke eğitiminde oldukça özel bir yeri vardır. O günlerde bir odada başlayan serüven, görüyoruz ki bugün 690 öğrencisiyle, her yaştan 300 yakın kursiyeriyle, 100 kişilik öğretmen kadrosu ve 70 kişilik kreş minikleriyle 1000 kişilik büyük bir aile olmuştur. Bu başarı öyküsüne katkısı olan gelmiş geçmiş tüm emek veren öğretmenlerimizi kutlamak isterim.Atatürk Meslek Lisesi, örgün eğitim yanı sıra yetişkinlere yönelik yapılan yaygın eğitim kurslarıyla birlikte tam gün eğitim veren, geleceğin mimarı olacak gençlerimizin yeteneklerine göre ülkemizin ihtiyacı olan ara insan gücünün karşılanmasında çok önemli bir misyona sahiptir.

Mesleki eğitimin toplumsal refah ve ekonomik kalkınma için üstlendiği rol çok önemlidir. Burada siz değerli eğitmenler sayesinde, belirli bir meslek sahibi olmak için öğrencilere kazandırılan, bilgi, beceri ve pratik uygulama yetenekleri sayesinde zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde gelişen bireyler toplum içerisinde önemli statüler kazanmaktadırlar. Meslek yaşamı anlamlı kıldığı gibi insana toplum içinde bir yer sağlar. Meslek, sorumluluk yükler ve olgunlaşmanızı sağlar. Mesleki eğitimi, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile meslek alanında bireysel gelişmeyle birlikte beceri ve davranış kazandıran, bireylerin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirdiği topluma faydalı olma faaliyetleri olarak görmek gerekir. Atatürk Meslek Lisesinin değerli eğitim kadroları, yaratıcı öğrencileri ve yaygın eğitim çerçevesinde birçok eser ortaya çıkaran sanatçı kursiyerleriyle ortaya konan emek ve özveri takdire şayandır. Öncelikle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden kutlamak isterim. Bugün burada bir yıldır yapılan hem sanatsal hem de zanaat alanındaki çalışmaların meyvesi olan eserleri görme fırsatı buluyoruz.

Atatürk Meslek Lisesi’ne baktığım zaman sadece bir meslek okulu görmüyorum. Buraya baktığımda toplumla bütünleşmiş yaygın eğitimde de öncü, kreşiyle, yaratıcı gençleriyle, kursiyerleriyle büyük bir aile olmuş, çok değerli eğitim kadrosunu görüyorum. Buraya baktığımda bu büyük ailenin kolektif birlikteliğinden ortaya çıkan başarı öyküsünü görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, bir kez daha Yılsonu Sergisinin oluşmasında emeği geçen tüm idari kadromuzu, tüm öğretmenlerimizi, yaratıcılıklarını ortaya koyan öğrenci ve kursiyerlerimizi kutlarım.”