İçişleri Bakanı Baybars, Karpaz bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanşığı’ndan yapılan açıklamaya göre Baybars, Karpaz ziyareti kapsamında ilk olarak Mehmetçik’i ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Baybars’a İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’da eşlik etti.

Mehmetçik’ten sonra Baybars, Yenierenköy Belediyesi’nde Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve bölge muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Yenierenköy’de daha önce söz verilen bucak hizmetleri için başlatılan çalışmaları da Belediye Başkanı Yeşilırmak, İskele Kaymakamı Ürüncüoğlu ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle yerinde inceleyen Baybars, vatandaşlarla da sohbet etti. Yenierenköy ziyareti sonrasında Dipkarpaz’a geçen Baybars, burada Belediye Başkanı Suphi Coşkun tarafından karşılandı. Baybars, Dipkarpaz Belediyesi meclis üyeleri, bölge muhtarları ve bölge ileri gelenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Dipkarpaz muhtarlarıyla birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz ziyareti kapsamında ilk önce Mehmetçik bucak hizmetlerini yerinde inceledi. Burada kimlik başvurusu yapan vatandaşlar ve memurlarla sohbet eden Baybars, “Mehmetçik bucağına bağlı vatandaşlarımızın kimlik başvurularını, doğum belgelerini vb. işlemlerini kendi bölgelerinde yapabilmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uzun yıllardır bu gibi işlemler için Lefkoşa’ya gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bu hizmetlerden kendi bölgelerinde yararlanmasının bölge insanını oldukça mutlu ettiğini görmek bizleri daha çok motive etmektedir. Bizim için insanlarımızın mutluluğu en büyük kazanımdır” dedi.

“ORTAK AKILLA SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

İçişleri Bakanı Baybars, Yenierenköy Belediyesi’nde gerçekleşen istişare toplantısında bölge muhtarları ve Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile bir araya geldi. Bölge muhtarları ve Belediye Başkanı Yeşilırmak’ın Karpaz Emirnamesi, İmar Planı ve bölge sorunları hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Baybars, “Gelecek planlamasının yapılmasında her zaman olduğu gibi ortak akılla sorunları çözeceğiz” dedi.

Belediye başkanlarının ve muhtarların görüşlerini çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Baybars, “Gerçekçi olup tüm kesimlerin ortak nokta olan toplumsal faydada buluşması çok önemlidir” diye konuştu. Bölgedeki sorunların yılların birikimi olduğuna dikkat çeken Bakan, “Adım adım imkânlarımızın elverdiği ölçüde el birliğiyle sorunları çözmeye kararlıyız” dedi.

İstişare toplantısının ardından Yenierenköy Bucak binasını da ziyaret eden Baybars, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Daha önce söz verdiğimiz gibi Yenierenköy Bucak Hizmetleri çerçevesinde elektronik kimlik kartı başvuru alma cihazı alımı yapılmış ve teknik alt yapı için çalışma başlatılmıştı. Şimdi fiber optik bağlantıyı da tamamlayarak bölgedeki vatandaşlarımızın bu hizmetleri yerinde almalarını sağlayacağız.”

“KARPAZ HALKI ÜRETEKEN VE ÇALIŞKANDIR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dipkarpaz Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölge muhtarları ve bölge ileri gelenleri ile görüştü.

Toplantıda Karpaz bölgesinin sorunları, Karpaz Emirnamesi, Sit alanları ve gençlerin Karpaz’dan göç etmemesi için görüş ve önerileri dinleyen Baybars, “Karpaz bölgesinin yıllardır ihmal edilmesinden kaynaklanan sorunların bir anda çözülmesine imkân olmasa da birlikte samimiyet ve iyi niyetle çalışarak bölgedeki gençlerin bu topraklara kök salması için çalışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Karpaz halkı üretken ve çalışkandır. Yeter ki samimi olalım ve olabilecek olanları, imkânlar doğrultusunda yapabildiğimizi bilin. En güzelini, en iyisini hep birlikte gençlerimizin geleceği için hayata geçirelim. Bölgede konut ihtiyacı olan kırsal kesim arsası talep eden gençler vardır, bu gençlerimize buraların alt yapılarını tamamladıktan sonra kimseyi mağdur etmeden, adil şekilde verilmesi için çalışıyoruz.”

Baybars, Dipkarpaz Belediyesi’ndeki geniş katılımlı istişare toplantısından sonra Dipkarpaz’da vatandaşların sorunlarını dinleyip bölge halkıyla sohbet etti. Baybars, Dipkarpaz muhtarlarıyla birlikte kahvede toplanan vatandaşların sorularını da yanıtladı.

03/11/2019 17:07