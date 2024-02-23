İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık personeline belge takdim etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kamu görevlilerinin görevlerinde verimliliklerini artırmak ve hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programının sonunda bakanlık personeline belgelerini takdim etti.

Bakanlık bünyesinde düzenlenen programda, "Liderlik ve Ekip Yönetimi", "Problem Çözme ve Yaratıcı Yaklaşımlar", "Bilişim Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı", "Ekip Oluşturma ve Geliştirme" konularında eğitim verildi.

Bakan Oğuz, programın hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Oğuz, kamu görevlilerinin bu tür eğitimlerle donatılmasının, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumuna katkı sağlayacağını belirtti.