İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan Miraç Kandili mesajı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Miraç Kandili’nin İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olduğunu belirterek, bu mübarek gecenin yüce Allah’ın rahmetine, mağfiretine ve bereketine vesile olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç’ın yalnızca bir yükseliş değil, aynı zamanda insanlık için rahmet, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi evrensel değerleri hatırlatan kutlu bir yolculuk olduğunu vurgulayan Bakan Oğuz, “Bu anlamlı gecede, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeli, ihtiyaç sahibi olanlara yardım elini uzatmalı ve dualarımızda tüm insanlık için barış ve huzur dilemeyi unutmamalıyız” dedi.

Bakan Oğuz, mesajında ayrıca, Miraç Kandili’nin ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Bu mübarek gecenin gönüllerimize huzur ve kardeşlik duygularını yerleştirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.