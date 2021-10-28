İçişleri Bakanı Evren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, ilk günden itibaren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, her türlü baskı ve tehdit altında büyük coşku ve gururla kutlamayı bildiğini kaydetti.

Evren mesajında, “Türk Ulusu’nun dünya tarihine altın harflerle yazdığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandırıldığı, toplumsal dayanışmanın, ulusal birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz.” dedi.

Bakan Evren, bu büyük mücadelenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusunun karakterine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet rejimini "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözleriyle perçinlediği dünden bugüne, bugünden yarınlara Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dünya devleti olduğunu, mazlum milletlere her zaman ışık tuttuğunu belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü, varoluş mücadelesinin en güçlü dayanağı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tarih boyunca ülkü ve gönül birliği ile yol almıştır.

Kıbrıs Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi, bu uğurda mücadeleyi şiar edinmiştir.

Bugün, büyük Türk ulusunun 98. yaş günü olarak kabul ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilk günkü heyecan, gurur ve sevinçle kutlarken, bu uzun yolun sönmez meşalesi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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28/10/2021 12:19