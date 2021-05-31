İçişleri Bakanı Evren Ne Kadar Vatandaşlık Verildiğini Açıkladı

İçişleri Baklanı Kutlu Evren, Meclis’te yaptığı açıklamada hükümete geldikten sonra verdikleri vatandaşlık sayılarını açıkladı.

Evren, hükümete geldikten sonra 2500 vatandaşlık verdiklerini ifade ederek bunların 1810 tanesinin evlilikten kaynaklanan hak sahipliği olduğunu 683 tanesinin ise 11 yılını dolduran kişilerden kaynaklandığını belirtti.

Evren, 250-300 18 yaşının doldurmuş ve müracaatı olan kişi olduğunu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde peyderpey ailelerin birleştirilmesi kapsamında bu kişilere vatandaşlık verileceğini belirtti.

Evren ayrıca, yatırımdan kaynaklanan hak sahipleri olduğunu bunlarla ilgili de çalışma yapacaklarını belirtti.

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31/05/2021 15:38