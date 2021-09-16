İçişleri Bakanı Kutlu Evren Ankara’da…

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bakanlık açıklamasına göre, Evren’i Esenboğa Havalimanı’nda KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü karşıladı.

Beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına hareket eden Bakan Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha sonra heyetler arasında görüşmeye geçildi. Burada Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve Türkiye genelindeki yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Kutlu Evren’e bilgi verdi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülen projelerin güncel durumları, bakanlıklar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Bakan Kutlu Evren, yoğun gündemi ve temposu içerisinde kendilerine vakit ayıran mevkidaşı Süleyman Soylu ’ya teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın yakın ilgi, alakalarından ve desteklerinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

KUTLU EVREN, “İŞ BİRLİĞİNDEN BÜYÜK MUTLULUK DUYMAKTAYIZ”

İçişleri Bakanlığı’nın yoğun tempo içerisinde çalıştığını, KKTC’nin büyüyen, gelişen yapısı içerisinde 130’dan fazla ülkeden insanın KKTC’de yaşadığını ve yabancılara yönelik işlemler yürüttüklerini belirten Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübelerinden her zaman istifade ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun her zaman KKTC İçişleri Bakanlığına yakın ilgi ve alaka gösterdiğini söyleyen Bakan Kutlu Evren, “5 yıl önce ilk görev dönemimizde Sayın Bakan’ım Süleyman Soylu ile görüştüğümüz ve daha sonra iş birliği protokolleri ile hayata geçirdiğimiz Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Projesi’nde geldiğimiz aşamayı, adli yardımlaşma, güvenlik ve bakanlıklarımız arası iş birliği konularını değerlendirme şansı bulmaktan çok memnunuz. Her zaman yanımızda olan Anavatan’ımızın desteklerinden ve bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinden büyük mutluluk duymaktayız ” şeklinde konuştu.

“GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞI İLE ÖRÜLMÜŞTÜR”

KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki tarihi ve manevi bağların dünya üzerinde emsaline az rastlandığını ifade eden Bakan Kutlu Evren, “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet olmanın ötesinde tarihsel kökleri sarsılmaz ve güçlü gönül bağı ile örülmüştür. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan’ımızın her zaman yanımızda olduğunu hissetmekten, burada sizlerle olmaktan büyük gurur duymaktayız” dedi.

Bakan Kutlu Evren, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de görüşecek.

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16/09/2021 14:13