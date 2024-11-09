İçişleri Bakanı Oğuz, Atatürk’ü andı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Oğuz, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak tarihsel rolüne vurgu yapan Oğuz, onun ilke ve devrimlerinin kalıcı bir miras olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Atatürk'ün siyasi lider olmanın ötesinde, bir düşünce ve ideoloji önderi olarak Türk milletine kattığı değerlerin altını çizdi ve şunları kaydetti:

“Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin çağdaşlaşma ve evrensel değerlere dayalı bir devlet olma yolundaki çabaları, bugün de halkın birliğini ve milletin gücünü pekiştiren temel unsurlar arasında yer almaktadır. Kıbrıs Türk halkının da bu mirasa sahip çıkarak kendi devletini bu ilkelere dayandırması, Atatürk’ün evrensel bir liderlik anlayışının ne kadar köklü ve geniş bir etki alanına sahip olduğunu göstermektedir.”

Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmanın sadece geçmişi anmakla kalmayıp, aynı zamanda o mirası geleceğe taşımakla ilgili bir sorumluluk olduğunu da hatırlatan Oğuz, Atatürk’ün idealleri ve devrimlerinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için hala bir ışık kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.