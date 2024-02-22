İçişleri Bakanı Oğuz, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesini kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’ni kabul etti. Kabulde, mahkumlarla ilgili proje konuşuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk sözü alan İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, Barolar Birliği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projesi olduğunu anımsatarak, cezaevinden çıkan mahkumların iş dünyasında karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik projeyle ilgili İçişleri Bakanlığından iş birliği talep etti.

Barolar Birliği’nin İnsan Kaynakları Derneği ile de iş birliği olduğunu belirten Murat, daha önce de Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile görüşüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hassas, insani ve insan hakları açısından önemli olan konuyla ilgili iş birliğine hazır olduklarını ve cezaevindeki mahkumların iş hayatına entegre olmasını önemli bulduğunu kaydetti.

Oğuz, küçük bir toplum olunduğu için mahkumlara ön yargıyla yaklaşıldığını da söyleyerek mahkumlara meslek edindirilmesinin, kişinin topluma adapte olmasında ve kendi işini yürütebilmesinde önem arz ettiğini vurguladı.

Dursun Oğuz, TC Adalet Bakanı ile görüşmesinde de konunun gündeme geldiğini, mahkumların meslek çeşitliliği ve meslek edinme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.