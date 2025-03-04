İçişleri Bakanı Oğuz: Gece kulübündeki ölümle ilgili soruşturma devam ediyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Doğuş Derya’yı yanıtladığı konuşmasında gece kulübündeki ölümle ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

Konunun hassas olduğunu, Doğuş Derya’nın anlattıklarının bazılarını ihbar olarak kabul ettiğini belirten Oğuz, sürecin de takipçisi olacağını kaydetti.

Ülkedeki gece kulübü sayısının 27 olduğunu belirten Oğuz, belediyelerin ve polisin buralardaki denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

İnsan hakları boyutunda yaşananların inceleneceğini de kaydeden İçişleri Bakanı Oğuz, yasal çerçevede neler yapabileceğini değerlendireceklerini söyledi.

Hükümetin ve devletin bu konu üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Oğuz, “Bu ülke hepimizin. İnsan hayatı ve gelecekle ilgili gaile taşıyoruz. Devleti, hükümeti ve polisi bu şekilde suçlamak doğru değil.” dedi.

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