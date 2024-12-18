İçişleri Bakanı Oğuz hakkında çıkan iddialar yanıt verdi…

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, henüz bakan olmadığı dönemde borçlanıp aldığı bir arazi nedeniyle hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Oğuz, Bugün Kıbrıs’ta yer alan, “16 daireli apartman ve yap- sat işinde olduğuna” yönelik iddiaları yanıtladı.

Oğuz, siyasete girmeden önce aldığı araziyi müteahhide verdiğini belirterek, 16 dairenin tamamının kendisinin olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Oğuz, “Verilemeyecek hesabım yok, alnım açık” dedi.

İddiaların “art niyetli” olduğunu ifade eden oğuz, Gerçeklerin çarpıtıldığını ve algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Oğuz’un Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklama şöyle:

“Eşim öğretmen, ben de biliyorsunuz 2013 yılında milletvekili oldum. Öncesinde de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda görevliydim, ayrıca aileden gelen hayvancılık işlerimiz de vardı. Vekil olduktan sonra eşimle birlikte ÖYAK Bankasından 10 yıl vadeli TL olarak bir kredi çektik. Kredi de daha yeni bitti. Bu kredi ile Gazimağusa’da şehit arsalarından bir arazi satın aldık. 2014 yılında Ayşegül Baybars’ın İçişleri Bakanı olduğu bir dönemde bir müteahhit, arazimi alıp üzerine daire yapmak istedi, anlaştık. 2 daire ve bir dükkanı bize vermesi karşılığında araziyi kendisine verdik. Bu çerçevede anlaşmamızı yaptık ve süreç ilerledi. Müteahhit orada 16 daire 2 dükkan yaptı. Bizim aldığımız 2 daire ve bir dükkan dışındakileri de sattı. Tüm bu mal varlığına ilişkin değişimleri de ben usulü gereği Meclis’e bilgi verdim. İşte belgeler de ortadadır. İlgili haberi yapan gazeteciye de her şeyi aynı şekilde anlattım. Ama bir de baktım ki; 16 dairem varmış gibi ve sanki siyasete girdiğim için kendime imtiyaz sağlamışım da zengin olmuşum gibi ifadelerle bir haber yazılmış. Çok üzüldüm. Bu doğru bir habercilik değildir. Gerçekleri çarpıtıp algı yaratmaya çalışmış. Açık yüreklilikle her sorusuna cevap vermişim ve yapılan haber ortada. Bu art niyetli bir yaklaşımdır. Yasal haklarımı saklı tutarken, Medya Etik Kurulu’nu da göreve davet ediyorum”