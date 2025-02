İçişleri Bakanı Oğuz, iş İnsanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Nadir’in yerinin doldurulamaz olduğunu" belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, “Asil Nadir, birçok sektörde öncülük etmiş, kazandırdığı değerlerin yanı sıra, birçok kişiye iş imkânı sağlayarak ülkemizin ve KKTC’nin ekonomik yaşamına büyük katkı sunmuştur. Onun girişimcilik ruhu, yenilikçi vizyonu ve toplumsal sorumluluk bilinci, hem iş dünyasında hem de toplumumuzda örnek alınacak bir niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Oğuz, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

“Asil Nadir, sadece başarılı bir iş insanı değil, aynı zamanda genç girişimcilere ilham veren, sosyal projelerle toplumun her kesimine dokunan bir liderdi. Geride bıraktığı zengin miras, gelecekte de yol gösterici olmaya devam edecektir. Asil Nadir’in hayatı ve başarıları, her zaman ilham kaynağı olarak hatırlanacak ve adının anıldığı her yerde, emeğinin ve vizyonunun yarattığı fark hissedilecektir.

Asil Nadir’i saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum”