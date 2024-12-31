İçişleri Bakanı Oğuz, Karpaz’daki hasarları yerinde inceledi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan hasarları yerinde inceledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam bölgeyi ziyaret eden Oğuz, Erenköy ve Sipahi köylerinde meydana gelen yağışlar sonucu bazı evlerde yaşanan çökme olayına ilişkin bilgi aldı.

Oğuz’a incelemeler sırasında Yenierenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu eşlik etti.

Heyet, bölgede vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, hasar tespitini ve ihtiyaçları görüştü.