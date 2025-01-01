İçişleri Bakanı Oğuz, Karpaz’daki hasarları yerinde inceledi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan hasarları yerinde incelemek üzere dün akşam bölgeyi ziyaret etti. Erenköy ve Sipahi köylerinde meydana gelen yağışlar sonucu bazı evlerde çökme yaşandığı bildirildi.

Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında Yenierenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu eşlik etti. Heyet, bölgede vatandaşlarla bir araya gelerek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de hasar tespiti ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.