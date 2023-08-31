İçişleri Bakanı Oğuz, Rauf Denktaş Üniversitesi yetkililerini kabul etti

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31/08/2023

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İçişleri Bakanı Oğuz, Rauf Denktaş Üniversitesi yetkililerini kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Rauf Denktaş Üniversitesi yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve beraberindeki heyetle görüştü.

Prof. Dr. Hasan Bıçak ziyarette, eğitim yılının açılmak üzere olduğunu belirterek, üniversitenin durumu ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Bıçak, Bakan Oğuz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin sembolünü içeren pano hediye etti.

31/08/2023 15:30
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TAGS: Oğuz, Rauf Denktaş Üniversitesi
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