İçişleri Bakanı Oğuz, Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök’ü kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök başkanlığındaki heyeti kabul etti.

ads ads ads ads
15/09/2023

ads
İçişleri Bakanı Oğuz, Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök’ü kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında düzensiz göçle mücadele alanında ülkeye girişlerin kontrolü açısından imzalanan mütabakat zaptı çerçevesinde KKTC’ye gelen Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Kök'ün ziyaretinde, düzensiz göçle mücadelede edilmesi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik desteği ve ortaya çıkan eylem planı çerçeveside yapılacak çalışmalar hakkında heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

 KKTC’de kurulacak düzensiz göç merkezi başta olmak üzere, ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına ülkeye girişlerin kontrolü, ülke içerisinde kaçak ve düzensiz durumda kalan yabancılara yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

15/09/2023 14:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Oğuz, Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.