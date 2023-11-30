İçişleri Bakanı Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü

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30/11/2023

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İçişleri Bakanı Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü


 İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakan Oğuz ve heyetiyle, iki ülke arasındaki başta güvenlik ve göç yönetimi olmak üzere bakanlıkları arasındaki ilişkileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetiyle, ülkelerimiz arasındaki başta güvenlik ve göç yönetimi olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

30/11/2023 15:10
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TAGS: Oğuz, Türkiye, İçişleri Bakanı, Yerlikaya
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