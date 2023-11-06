İçişleri Bakanı Oğuz: Ülkenin geleceği hepimizin gailesi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Meclis Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

İleriye dönük kalkınma planı yapılacaksa, nüfusun bilinmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Hükümetin bu konuda çalışmaları var… Ülkenin geleceği hepimizin gailesi” diye konuştu.

“Şu anda cezaevinde 1013 mahkum ve tutuklu bulunuyor... 89 kişi şartlı tahliyeden yararlandı”

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe de değinen Oğuz, tüzükteki değişikliğin bir önceki değişiklikten bir farkı olmadığını kaydetti. Şu anda cezaevinde 1013 mahkum ve tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, 23 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu’na 247 başvuru yapıldığını ve 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını ifade etti.

Ülkede kayıt dışı olarak, izinsiz ikamet başta olmak üzere çok sayıda kişi olduğunu bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kayıt dışı kişilerin ülkede olmaması gerektiğini vurgulayan Oğuz, “Kayıtsız insanlar hepimiz için tehlike” dedi.

Sözleşmeli mal satışı rakamlarını ve kimlere verildiğini bilmediklerini kaydeden Oğuz, bu sorunun devam etmemesi için çalıştıklarını ve bunu yakın zamanda savcılığa göndereceklerini ifade etti.

Bir soru üzerine Oğuz, şartlı tahliye konusunda mahkumlardan ve ailelerden talep geldiğini anlatarak, bunun kişiye özel olmadığına dikkat çekti. Bakan Oğuz, belli zamanlarda şartlı tahliyenin yapıldığını kaydetti.

Başka bir soru üzerine Dursun Oğuz, muhaceretle ilgili şu anda bir affın gündemde olmadığını söyledi.