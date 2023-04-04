İçişleri Bakanı Öztürkler: “Dijital hizmetlerde en önemli kazanım insanımıza online, çağdaş hizmet kapısını açmaktır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Dijital hizmetlerde en önemli kazanım insanımıza online, çağdaş hizmet kapısını açmaktır.” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürkler, Hakikat Web TV’de yayınlanan Günaydın Hakikat programına katılarak, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Öztürkler, göreve gelir gelmez İçişleri Bakanlığı olarak birçok alanda hizmet kalitesini artırmak, çağdaş dünyanın gereklerine uygun hizmetleri vermek adına dijital dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, e-nüfus sisteminde yapılan çalışmalarla yeni çağdaş yazılımların Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen geniş bir teknik ekiple çalışılarak, dijital hizmet ağının güncellendiğini ve hizmet ağının genişletildiğini aktaran Öztürkler, “Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz. E-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli adımlar tamamlanmış, e-devlet kapısının güncellenmesi ile hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Dijital hizmetlerde en önemli kazanım insanımıza online, çağdaş hizmet kapısını açmaktır.” dedi.

Öztürkler, nisan ayı içerisinde ilk kez uygulamaya girecek olan online hizmetler sayesinde doğum ve ölüm belgelerine vatandaşların dijital ortamlardan, e-devlet şifrelerini kullanarak, bakanlık dairelerine gelmeden evlerinden, ofislerinden ve akıllı telefonlarından ulaşabileceklerini vurguladı.

E-kimlik sisteminin de yeni yazılımlarla güçlendirildiğini belirten Öztürkler, “Halk arasında daimi ikamet izni olarak da bilinen “Beyaz Kimlik” ve ülkede yaşayan yerleşik Maronitlere verilen “Mavi Kimlik” için yeni nesil çipli, uluslararası standartlarda güvenlik kodlarına sahip kimlik kartlarına geçildiğini, esas olarak e-devlet kapısının güncellemesinin tamamlanması ile de birçok önemli hizmetin vatandaşla buluşturulacağını söyledi.”

-Muhaceret Affı ile 6000 bine yakın insan kayıt altına alındı

Muhaceret Affı ile hedeflenenin, ülkede kayıtlılığın sağlanması olduğuna vurgu yapan Öztürkler, ülke güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına çok yönlü bir çalışmanın bir ayağını oluşturan Muhaceret Affı ile yaklaşık olarak 5 bin ile 6 bin arasında kişinin kayıt altına alınması öngörüsünde bulunduklarını ve bu öngörülerinde de haklı çıktıklarını belirtti.

Öztürkler, “Öngördüğümüz gibi güncel rakamlarla toplamda 5 bin 563 kişi Muhaceret Affından yararlanmıştır. Bunların bin 160 kişisi yurt dışından olmak kaydıyla geri kalan yurt içinde aftan yararlanmıştır. Burada aslında hep söylediğimiz esas hedefimize yani insanlarımızı kayıt altına alıp, kaçak yaşama karşı önemli bir adım atıldı. Yurt içinde yaklaşık 4 bin 500 kişi kayıt altına alınmıştır.” dedi.

-E-Vize sistemi için hedef haziran…

Ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına hayati bir proje olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin tüm teknik çalışmaları ve şartnamesinin hazırlanarak ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Öztürkler, “E-Vize Otomasyon Sistemi’nin, 3 milyon 850 bin Türk Lirası teslimat bedeli ve 385 bin Türk Lirası garanti sonrası bakım hizmet bedeliyle ihale edildiğini ve projenin hayat bulması için şu anda gerekli tüzük çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı.

Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi için paydaşlarla birçok toplantının gerçekleştiğini, şu anda tüzüğün hazır hale getirildiğini, tüm paydaşlardan son görüşlerin alınma aşamasında olduklarını belirtti.

Projede yasal mevzuat, modüler çalışma ve istenen yazılımlarla ilgili birçok önemli aşamanın tamamlandığını, bu bağlamda da Polis Teşkilatı, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşlarla çok ciddi çalışmanın yürütüldüğüne vurgu yapan Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’nin devreye girmesi için hedefin haziran ayı olduğunu açıkladı.

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04/04/2023 14:49