İçişleri Bakanı Öztürkler: Yeni muhaceret affı genel bir af olacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, gündemde olan yeni muhaceret affı hakkında da bilgiler verdi.

Öztürkler, “Yakın zamanda çıkarılan muhaceret affının mecliste kapsamı çok daraltılmış ve bu nedenle de gerekli verim alınamamıştır. Birçok insanımız kısıtlı süre ve covid koşullarından dolayı kaçak yaşamaya, cezalı kalmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni muhaceret affının genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını ifade eden Öztürkler, “Muhaceret affını, ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bir anlamda da ülkede kayıtlılığın sağlanması adına muhaceret affını önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Muhaceret affı kapsamında gelinen aşamada yasal ve teknik çalışmaların tamamlanmış, komite aşamasına getirilmiş olduğunu belirten Öztürkler, muhaceret affının ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yürütülen çok yönlü çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu, bu bağlamda da affın rastgele çıkarılmadığını kaydetti.

Öztürkler, “Genel anlamda bir yandan ülkede düzensiz kalan ve suça karışan yabancıları deport ediyoruz. Diğer yandan ülkelerinde suça karışmış kişilerin ülkeye girişine engel koyuyoruz. E-Vize çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da genel kapsamlı bir muhaceret affını yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

Muhaceret affının iyi değerlendirilmesi için kapsamını geniş tuttuklarını da ifade eden Öztürkler, “Ülkede bir nedenle cezaya düşmüş veya yurt dışındayken cezaya düşmüş yabancıların muhaceret affının son bir şans olarak değerlendirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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01/09/2022 08:14