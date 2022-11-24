İçişleri Bakanı Öztürkler'in Öğretmenler Günü mesajı...

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin aydınlık gücü öğretmenlerimizin üzerimizdeki emekleri hiçbir şekilde ölçülemez. Kıbrıs Türk öğretmenleri, tarih boyunca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından, onun devrimlerinden ve işaret ettiği ilim, irfan yolundan asla ayrılmamışlardır. Öğretmenler, toplumların çağdaşlık seviyelerinin, üretkenliklerinin ve gelişmişlik düzeylerinin de aynasıdırlar.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişten günümüze kat ettiği gelişmeler, eğitim seviyesi ve demokratik kültürün yerleşmesinde öğretmenlerimizin emekleri çok kıymetlidir. Kıbrıs Türk halkı, çok zor günlerden geçerek, çok önemli mücadeleler vererek bugünlere gelmiştir. Bu zorlu mücadelelerde toplumun münevverleri olan öğretmenlerimizin fedakârlıkları, çalışkanlıkları ve ilim yolundan asla ayrılmamaları sayesinde bugün dünden çok daha iyi bir noktadayız.”

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24/11/2022 11:09