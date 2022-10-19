İçişleri Bakanı Öztürler: Muhaceret Affının meclisten geçeceğine inanıyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasasını'nın komiteden geçtiğini, meclis genel kurulundan da oy birliği ile geçeceğine inandığını söyledi.

Öztürkler şunları kaydetti:

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başta muhaceret sistemlerinin yenilenmesi olmak üzere ülkede kayıtlılığın artması amacıyla çok yönlü bir çalışma içerisinde olduk. Bu bağlamda ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yürüttüğümüz diğer çalışmalarımıza paralel olarak en fazla üzerinde durduğumuz Muhaceret Affı konusu olmuştur. Bu Af yasasını bekleyen ve ciddi mağduriyetler yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz.

Bugün, ülkemizde izinsiz bulunmaları nedeniyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasasını meclis alt komitemizden oy birliği ile geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Son yıllarda küresel olarak yaşanan ekonomik krizler ve pandeminin olumsuz etkileriyle ülkemizde kaçak duruma düşmüş veya burada cezalı duruma düşerek yurt dışında kalan yabancıların kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan ve meclis alt komitemizden oy birliği ile geçen kapsamlı Muhaceret Affının meclis genel kurulumuzdan da oy birliği ile geçeceğine inanıyor, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Muhaceret Affı konusunda ciddi mesai harcayarak yasal düzenlemeleri hazırlayan Muhaceret Dairesi Müdürümüz Erhan Akar’a, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürümüz Faika Tanoğlu’na, Hukukçumuz Av. Emine Uzun’a, yapıcı katkıları ile Muhaceret Affı’nın şekillenmesinde katkı sağlayan muhalefete ve komite başkanımız Yasemin Öztürk başta olmak üzere yasa üzerinde emekleri, katkıları olan tüm komite üyesi arkadaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum.

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19/10/2022 12:59