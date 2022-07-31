İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 1 Ağustos mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının karakteri güçlü, özgürlüğüne düşkün bir halk olduğunu ifade etti.

Öztürkler mesajında, “Kıbrıs Türkü, 451 yıl önce Anadolu’dan kültürü, maneviyatı ve kendine özgü kimliği ile geldiği Kıbrıs’ta Türk varlığının kök salması, yaşatılması ve buraların vatan toprağı olarak kalması uğruna tarihte emsaline az rastlanan bir varoluş mücadelesi vermiştir” dedi.

Kıbrıs Türkü güçlü karaktere sahip, özgürlüğüne düşkün, mukavemetçi bir halk olduğunu kaydeden Öztürkler şöyle devam etti:

“Tarih boyunca adadaki varlığımıza yönelik çeşitli dönemlerde çok ciddi saldırılar olmuştur. Kıbrıs Türkü, kendi kimliği, maneviyatı ve kültürü ile bu topraklarda var olmayı başarmış, gelecek kuşakların istikbali, güvenliği ve özgürlüğü adına her zaman güçlü bir direniş göstermiş, adadaki Türk varlığına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeyi başarmıştır.

Kıbrıs Türkü’nü varlık mücadelesinde ne İngiliz Sömürge politikaları ne de boş hayallerle adadaki Türk varlığını yok sayan Enosis sevdalıları mağlup edememiştir. İngiliz Sömürge İdaresi döneminde tüm baskılara rağmen cesurca evlatları için öne atılıp, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu savunan münevverlerimizin açtığı mücadele bayrağı hiçbir zaman yere düşürülmemiştir” .

Kıbrıs Türk Halkının 1950’lerde can ve mal güvenliğini tehdit eden Enosisçi zihniyete karşı mücahidin yüreği ile kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın güçlü direnişi ve ortaya konan mücadele ruhu sayesinde bu topraklarda eşit, egemen iki halk olarak yer aldığını kaydeden Öztürkler, Gelecek nesillerin, bu topraklarda hür ve güven içinde yaşamaları için canlarını feda eden toplumsal direnişimizin sönmeyen ışıkları şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm personeline esenlikler diliyorum” dedi.

Bu habere tepkiniz:



31/07/2022 12:29