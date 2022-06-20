İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak

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20/06/2022

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara’da temaslarda bulunacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra Ankara’ya gidiyor.

İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in Ankara temasları çerçevesinde mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.

İçişleri Bakanı Öztürkler’e Ankara temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlılar ve Bakanlık Hukukçusu Av. Emine Uzun da eşlik edecek.

20/06/2022 10:38
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