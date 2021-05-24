İçişleri Bakanı'ndan eleştirilere yanıt!

Bakan Evren Muhaceret Affın temelinin Covid-19’a dayandığını dile getiren Evren, öğrenci ve ikamet izniyle kalanların da, işletmelerin de Covid-19 nedeniyle oluşan ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntıya girdiğini ifade etti.

Ekonomik kriz nedeniyle çok sayıdan kişinin işsiz duruma düştüğünü söyleyen Evren, işsizlik dolayısıyla çok sayıda kişinin yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını dile getirerek bu kişilerin sisteme geri kazandırılmasının da amaçlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Evren, işsizlikle gelen sıkıntıya çözüm bulmak, kaçak işgücünü yeniden kayıt altına almak ve öğrencilerin sorunlarını çözmek için bu yola gittiklerini ifade etti.

Evren, çalışma izni nedeniyle polis yoluyla deport edilenlerin muhaceret öngörüsüyle geri alınması yönünde bir çalışma olduğunu da anlattı.

Sorulan sorular üzerine bunun her gelene “buyur geç” diyen bir tasarı olmadığını dile getiren Kutlu Evren, sıkıntıların komite aşamasında da gündeme getirilebileceğini kaydetti.

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24/05/2021 17:12