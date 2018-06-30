İçişleri Bakanı'ndan konut sektörü için müjde

Star Kıbrıs’a konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TC vatandaşlarına satılan konutlarda bir olan sınırın ikiye çıkarılması için çalıştıklarını söyledi



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KONUT alımlarında Bakanlar Kurulu izni için İçişleri Bakanlığı’nda şu anda bekleyen 120 TC vatandaşının müracaatı bulunduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Baybars, üçüncü ülkelere ait bekleyen müracaat sayısının da 279 olduğunu ifade etti.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



MÜTEAHHİTLER Birliği ve sektör temsilcileriyle görüştüklerini ifade eden Ayşegül Baybars, çok yakında yabancıya satılan konutlarda bir olan sınırın iki konuta çıkarılabileceğini belirterek, bu yönde çalışma yaptıklarını söyledi.

KAYNAK: STAR KIBRIS