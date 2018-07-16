İçişleri Bakanlığı 2 Ara Emri Talebine İtiraz Etmedi

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdaresi Mahkemesi’nde (YİM) bugün görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin iki davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) İçişleri Bakanlığı adına davaları yürüten Avukat Uğur Çulhaoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, YİM’de bugün vatandaşlıklarla ilgili 10 dava görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı, 107/2018 ile 125/2018 sayılı davalarda, davacıların yatırım yapmış olmalarını ve yatırımların dava bitinceye kadar zarar görmemesini göz önünde bulundurarak ara emri talebine itiraz etmedi, Yüksek İdare Mahkemesi de iki davayla ilgili geçici ara emri verdi.

Avukat Çulhaoğlu, diğer davalarda ara emrine ihtiyaç olup olmadığının ayrıca değerlendireceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın bu sabahki açıklamasında, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış davalarda, kişilerin dava sürecinden olumsuz etkilenmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak için ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceği belirtilmişti.