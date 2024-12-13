İçişleri Bakanlığı bütçesi Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 4 milyar 852 milyon TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. CTP milletvekilleri çeşitli eleştirilerde bulundu:

Sıla Usar İncirli:

Nüfus sayımının gerekliliğini ve mevcut rakamların gerçekçi olmadığını vurguladı.

Belediyelerin alacaklarının ödenmemesinin hizmetleri aksattığını söyledi.

HIV pozitif bireylerin deport edilmesini eleştirerek, yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Denizlerde boğulma vakalarını azaltmak için mavi bayrak uygulamasının önemini savundu.

Ongun Talat:

Yabancılara mülk satışıyla ilgili yasayı eleştirerek, düzenlemenin sektörü zor duruma soktuğunu ifade etti.

Türkiye’den gelen baskılarla bu yasanın geçtiğini iddia etti.

Erkut Şahali:

Nüfus artışının kontrolsüz olduğunu ve buna bağlı planlamada sorunlar yaşandığını belirtti.

Belediyelerin paralarının verilmemesi nedeniyle borçlandığını eleştirdi.

Salahi Şahiner:

Cezaevi kapasitesinin dolduğunu, nüfus planlamasının eksikliğini ve tarımsal arazilerde partizanlık yapıldığını ifade etti.

Yasemin Öztürk:

Nüfusa uygun planlama yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

İnşaat sektöründe durgunluk yaşandığını, çevre düzenlemelerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Ürün Solyalı:

Vatandaşlık yasasında düzenleme yapılması gerektiğini, plansız vatandaşlık dağıtımının toplumsal dengeyi bozduğunu savundu.

Bakan Dursun Oğuz:

Sosyal konut projelerinin devam ettiğini, ülkeye girişlerde sıkı denetim yapıldığını ve göç yönetimi için yeni sistemin kurulacağını açıkladı.

Cezaevlerinde suç türlerinin dağılımına değindi ve denetimlerin artırıldığını belirtti.